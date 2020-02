«Il y a un problème entre le coach et ses joueurs»

Les Montois devaient aussi se relancer et eux ont retrouvé leur intensité défensive. Si les Bruxellois ne se libèrent pas, leur saison se profile très longue, alors que l’avenir du club en D1 se joue en coulisses.

« C’est difficile », confie Serge Crevecoeur, le coach du Brussels qui, au-delà d’avoir annoncé son départ en fin de saison parce qu’il n’avait plus les moyens de soutenir une progression, ne trouve pas de solution pour relancer cette campagne de plus en plus morose et qui sera probablement privé de l’Américain Cumberbatch plusieurs semaines (a priori pour une entorse de la cheville).