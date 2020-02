La circulation est plutôt normale en ce début de semaine. En plus des ralentissements habituels, quelques accidents viennent perturber la circulation en direction de la capitale. Voici l’Info trafic de ce lundi 3 février !

PROVINCE DE LIÈGE

Accident à Beaufays

Un accident s’est produit, peu avant 08h30, sur la E25 qui relie Bastogne à Liège, à hauteur de Beaufays.

Un véhicule est immobilisé sur la bande de gauche et un autre l’est hors de la chaussée.

► La chaussée est libre.

Ralentissements sur la E40

Comme chaque jour, la circulation est très perturbée sur la E40 entre Barchon et l’échangeur de Loncin. Principalement à cause des travaux effectués entre Rocourt et Alleur. À 07h40 ce lundi matin, la circulation est très perturbée depuis Herstal.

Dans l’autre sens, la circulation est très perturbée dans l’échangeur de Loncin, que l’on vienne de Grâce-Hollogne ou de Hognoul, où un accident provoque de longues files.

► À 09h35, la circulation est fluide dans les deux sens.

Ralentissements sur la E25

Comme tous les jours, la circulation sur la E25 entre Tilff et le tunnel de Cointe est difficile durant la matinée. À 08h30 ce lundi, la circulation est quasiment à l’arrêt entre Embourg et le tunnel de Cointe, principalement à cause d’un accident survenu dans le tunnel de Kinkimpois.

► La circulation est fluide à 09h30.

Accident dans l’échangeur de Loncin

Un accident s’est produit dans l’échangeur de Loncin, lorsqu’on vient de Hognoul pour aller vers Barchon. La circulation est quasiment à l’arrêt dans l’échangeur à 07h10 ce matin.

La bande de gauche est obstruée. Vous perdez 20 minutes sur votre trajet.

► La circulation est de retour à la normale à 09h.

Accident sur la E25

Un accident s’est produit, vers 08h15, sur la E25 dans le tunnel de Kinkimpois, en direction de Loncin.

La bande de droite est localement fermée, ce qui provoque des files qui remontent jusqu’à Embourg. L’accès « Belle île » est également fermé.

► La chaussée est libre à 08h30. La circulation revient peu à peu à la normale.

PROVINCE DE NAMUR

Objet sur la N5 à Mariembourg

On signale une bâche sur la bande de droite de la Nationale 5 à hauteur de la borne kilométrique 86 à Mariembourg, en direction de Charleroi.

► La bâche a été enlevée.

PROVINCE DU HAINAUT

Accident dans l’échangeur de Kain

Une voiture est entrée en collision avec un gibier sur la E42 qui vient de Mons, dans l’échangeur de Kain avec la E429.

La bande de gauche est obstruée. La situation est dangereuse.

► La circulation est normalisée à 09h.

BRUXELLES ET BRABANTS

Accident au carrefour Léonard

Un accident s’est produit, vers 06h30, sur la E411 qui relie Luxembourg à Bruxelles, juste avant le carrefour Léonard, en direction de Zaventem. La bande de gauche est obstruée.

Embouteillages sur le Ring

La circulation est très ralentie à l’approche des Quatre-Bras de Tervueren. Sur le Ring extérieur, les files remontent jusqu’à Braine-l’Alleud à 07h05. Ces files remontent également sur la E411 qui vient de Luxembourg jusqu’à Rosières.

Sur le Ring intérieur, la circulation est particulièrement compliquée à l’approche des travaux à hauteur de Halle, en direction de Grand-Bigard. À 07h05 ce matin, la circulation est très perturbée entre Wauthier-Braine et Beersel.

Plus loin sur le Ring intérieur, la circulation est compliquée entre Grand-Bigard et Machelen, en direction de Zaventem.

Ralentissements sur la E40

Comme tous les jours, rejoindre Bruxelles par la E40 qui vient de Liège est assez compliqué. À 07h05, on ralentit entre Heverlee et l’échangeur avec le Ring de Bruxelles.

► La circulation est fluide à 08h50.

Véhicule en panne sur le Ring

Un véhicule est en panne sur le Ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Zellik, en direction de Machelen. La bande de gauche est obstruée au niveau de la borne kilométrique 47.3.

► La chaussée est libre.

Accident sur la E19

Un accident s’est produit, vers 06h40, sur la E19 qui vient de Mons à hauteur de Nivelles, en direction de Bruxelles. La bande de gauche est obstruée. La situation est dangereuse.

► La chaussée est libre à 08h10.