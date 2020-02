L’un des nombreux participants à la 40e édition des Hivernales, une course à pied organisée à Watermael-Boitsfort qui a eu lieu dimanche matin, est décédé à la fin de l’épreuve, d’après une information de Bruzz, confirmée par le club organisateur, le Racing Club de Bruxelles (RCB), qui l’annonce sur son site Web.

« Malheureusement, nous déplorons le décès d’un participant en fin de course, malgré l’intervention des services de secours. Nous sommes profondément attristés et toutes nos pensées vont à ses proches et sa famille », déclare le club.