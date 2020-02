Molenbeek: l’opposition convoque un conseil communal

L’opposition a réussi à obtenir 15 signatures afin de convoquer un conseil communal extraordinaire suite à l’affaire de l’échevin Achaoui avec le club de foot de l’Union Saint-Gilloise.

« Depuis une semaine, plusieurs médias dévoilent des éléments interpellants à propos de l’échevin molenbeekois A. Achaoui. On y découvre un cumul de fonctions et de rémunérations. Cette situation interpellante a des conséquences sur la gestion de notre commune et sur son image.