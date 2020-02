Un retour à l’avant-plan pour Gilles Ruyssen au RWDM

Deux mois après sa dernière apparition sous la vareuse du RWDM, Gilles Ruyssen a fait son grand retour dans le onze de base molenbeekois ce samedi soir à Dender (NDLR: victoire 0-1). Deux mois où il n’a pas bronché, même si ses prestations ont rarement déçu par le passé et que son éviction n’était pas forcément expliquée.

« Ce sont des choix du coach et, à partir de là, je n’ai pas grand-chose à dire », commentait-il, très lucidement. « Ce qui est certain, c’est que de mon côté, j’ai toujours travaillé de manière ardue à l’entraînement afin de n’avoir rien à me reprocher. Et ce samedi, j’ai démontré que je pouvais être un titulaire et que j’étais capable d’aider l’équipe. »