Bruxelles centre: donnez votre avis sur le futur d’Adolphe Max

Le boulevard Adolphe Max a été plusieurs fois remanié depuis son aménagement dans les années 1970. Au fil du temps, les trottoirs et la voirie se sont dégradés. Le profil actuel du boulevard n’est plus adapté aux nouvelles conditions de circulation et plusieurs arbres dépérissent. Le service des Espaces verts de la Ville de Bruxelles recommande donc de les remplacer. Rues Saint-Pierre, de la Fiancée et de Malines, plusieurs problèmes ont été relevés: stationnement illégal, trottoirs non conformes, chaussée dégradée, manque de contrôle social et problèmes de salubrité. L’objectif du réaménagement envisagé est de rendre au boulevard Adolphe Max son prestige d’antan.

Le projet prévoit la plantation de nouveaux arbres en alignement ainsi qu’un nouveau revêtement pour ses trottoirs. Objectif ? Améliorer le cadre de vie des riverains et des commerçants tout en apportant un certain confort aux différents modes de circulation.