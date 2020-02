95 p.-v. pour le 1er week-end sans alcool sur le piétonnier

Dans le cadre de l’interdiction de consommer de l’alcool sur le piétonnier du centre de Bruxelles entre minuit et six heures du matin qui est entrée en vigueur ce 1er février, la police a dressé 37 procès-verbaux dans la nuit de vendredi à samedi, 33 dans la nuit de samedi à dimanche et 25 dans celle de dimanche à lundi, a indiqué lundi un porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles.

Le périmètre d’application comprend notamment le boulevard Anspach, depuis la place Fontainas jusqu’à la place de Brouckère, les perpendiculaires à cet axe, les rues latérales (du Midi, des Fripiers, des Halles, des Poissonniers) ainsi que la place de la Monnaie.