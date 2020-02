Subsides aux clubs bruxellois: «61% du total à 7 communes PS»

Une enveloppe de 3, 5 millions d’euros pour les clubs sportifs a été annoncée par le gouvernement pour aider quelque 200 clubs sportifs bruxellois. Sept communes à majorité PS raflent 61% de ces subsides, relèvent les députés Aurélie Czekalski et David Leisterh (MR) après avoir obtenu le détail de la répartition. Ils déplorent aussi que le football et le basket se taillent la part du lion, au contraire du handisport qui reçoit un montant dérisoire.

Dans le cadre d’un appel à projets, le gouvernement avait annoncé en octobre comment il allait répartir une enveloppe de 3,5 millions entre près de 200 associations et clubs sportifs bruxellois. Les députés libéraux Aurélie Czekalski et David Leisterh ont interrogé les deux ministres compétents Rudi Vervoort (PS) et Sven Gatz (VLD) pour en savoir plus sur cette répartition.