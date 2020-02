Ixelles: les seniors aussi privés de sorties au zoo

Les sorties au zoo ont été supprimées des activités proposées en 2020 par la commune d’Ixelles avec la carte Creapass. Un choix qui ne plaît pas à tous.

Début janvier, La Capitale révélait qu’Ixelles avait fait le choix de rayer les sorties au zoo des activités scolaires de la commune. Ou, pour être plus précis et respecter le vocable communal : de ne plus proposer de sorties dans des parcs animaliers où des animaux sauvages sont détenus en captivité.