Le MR reproche à Vervoort de pratiquer un simulacre de démocratie

La cheffe du groupe MR au parlement bruxellois a reproché mardi au gouvernement de la Région-capitale de traîner des pieds dans la mise en oeuvre de sa promesse d’ouverture des Conseil d’Administration des Organismes d’Intérêt Public bruxellois à l’opposition. «C’est trop lent, et la première étape qui se profile n’augure pas une représentation suffisante», a-t-elle dit en substance, sur foi de la réponse à la question orale qu’elle avait posée lundi en commission au ministre-président Rudi Vervoort.

Alexia Bertrand avait plus précisément interrogé Rudi Vervoort, sur la représentation de l’opposition au sein du Conseil d’administration de la Stib dont celle-ci est toujours exclue, plus de six mois après la mise en place du nouveau gouvernement et malgré le renouvellement il y a quelques jours du CA, a-t-elle fait observer.