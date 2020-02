Jette: trois projets contre les inondations

La commune de Jette bénéficiera en 2020 de 236.000 euros de subsides régionaux pour l’étude et la réalisation d’aménagements de l’espace public visant à lutter contre les risques d’inondations dans la vallée du Molenbeek, qui traverse Jette d’Ouest en Est. Trois projets relatifs à la gestion des eaux de pluie ont en effet été retenus par Bruxelles Environnement dans le cadre d’un appel à subsides de l’organisme régional vers les communes.

Ces projets sont les suivants :Rue Jules Lahaye, il s’agit d’aménagements visant à déconnecter les eaux pluviales du réseau d’égouttage, via la construction de noues et de jardins d’orages (sortes de petits bassins d’orage naturels plantés d’arbres et de plantes couvre-sol permettant la rétention et l’infiltration des eaux de pluie).