Saisie administrative de deux véhicules à Schaerbeek

«La sécurité routière est une priorité de la zone de police de Bruxelles Nord», répètent Cécile Jodogne, présidente du collège de la zone et bourgmestre de Schaerbeek et le commissaire divisionnaire Frédéric Dauphin, chef de corps de la police locale de Schaerbeek, Evere et Saint-Josse-ten-Noode. Saisie administrative de deux véhicules pour un délai de 5 jours ouvrables.

Lundi 3 février, vers 18h, une voiture, avec une plaque d’immatriculation française, a fait l’objet d’une saisie administrative par la zone de police Bruxelles Nord, à la rue Vanderlinden à Schaerbeek. Le conducteur français (B.Y., 26 ans) circulait à une vitesse anormalement élevée. Une patrouille était occupée à alors effectuer un contrôle d’un autre véhicule.