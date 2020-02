Décathlon d’Anderlecht: l’accusé déclaré coupable!

Après plus de quatre heures de délibération, la cour d’assises de Bruxelles-Capitale délocalisée à Nivelles, qui examine depuis la semaine dernière le dossier du meurtre commis en juin 2016 sur le site du magasin Décathlon d’Anderlecht, a déclaré mercredi l’accusé coupable d’homicide volontaire et de viol sur mineur âgé de plus de 16 ans.

Les jurés ont donc répondu oui aux deux questions principales qui leur étaient posées sur la culpabilité. La défense ne contestait pas cette culpabilité. Les débats sur la peine à infliger à G., l’accusé qui était mineur d’âge au moment des faits, auront lieu jeudi.