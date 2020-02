Peines d’1 à 6 ans de prison pour trafic de drogue au Peterbos

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné, mercredi après-midi, 21 des 22 prévenus dans le dossier relatif au vaste trafic de drogue qui se déroulait à la cité de logements Peterbos à Anderlecht. Dix-huit prévenus ont écopé de peines de prison entre un et six ans, certaines assorties d’un sursis complet et d’autres d’un sursis partiel. Une prévenue a écopé d’une peine de travail de 120 heures et deux autres prévenus ont bénéficié de la suspension du prononcé, simple pour l’un, probatoire pour l’autre. Enfin, le juge a prononcé des confiscations d’un montant total qui dépasse un million d’euros.

La cité de logements Peterbos à Anderlecht était connue pour être un repère de trafiquants de drogue. Ce trafic avait participé à transformer la cité en zone de non-droit. En avril 2018, des agents de la Stib y avaient été agressés par une dizaine de jeunes. C’est ensuite une équipe de la chaîne télévisée flamande VRT qui y avait été la cible de violence.