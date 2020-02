Saint-Josse: les Özkan poursuivis pour un vaste trafic d’or

Le procès du «Goldfinger» de la rue du Méridien à Saint-Josse-ten-Noode Musa Özkan, de sa femme et de leur fils s’est ouvert ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Ils sont poursuivis pour des faits de blanchiment, de trafic d’or et de bijoux à l’origine douteuse entre 2012 et 2018. Le parquet de Bruxelles estime qu’ils font partie intégrante d’un réseau international, dans lequel ils se sont toutefois retrouvés coincés.

Le Goldfinger de la rue du Méridien s’est-il coincé le doigt dans l’engrenage d’un réseau international de trafic d’or et de bijoux à l’origine douteuse ? C’est du moins l’idée exprimée ce mercredi au tribunal correctionnel de Bruxelles par le procureur du Roi en charge de requérir dans l’affaire Özkan.