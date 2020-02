Dans la nuit de mardi à mercredi, «quasiment tous les abribus de Watermael-Boitsfort et une petite partie de ceux situés à Auderghem ont à nouveau été tagués», a constaté et fait savoir via les réseaux sociaux un jeune MR.

De son côté, la police locale n’avait, à l’heure d’écrire ces lignes, pas encore reçu de plainte à propos de cet acte ciblant les publicités desdits abribus.