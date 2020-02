Funérailles de R. Haddach: des incitations à la haine signalées

Unia a déjà reçu mercredi sept signalements pour incitation à la haine et à la violence sur les réseaux sociaux en lien avec les funérailles de l’imam Rachid Haddach, a indiqué mercredi le directeur du centre interfédéral pour l’égalité des chances, Patrick Charlier. Les funérailles de celui qui était également prédicateur et conférencier se sont déroulées lundi après-midi à la mosquée Al Khalil de Molenbeek-Saint-Jean et au cimetière multiconfessionnel d’Evere.

Le premier signalement a été introduit par le président des jeunes cdH de Molenbeek-Saint-Jean, Oussama Karam-Ziani, qui a initié une campagne sur Facebook contre ces dérives haineuses. Il explique avoir lu une dizaine de commentaires problématiques qui ont été supprimés. L’un d’eux parlait de rouler avec un camion sur les personnes réunies.