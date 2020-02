Meurtre du Décathlon d’Anderlecht: l’accusé écope de 23 ans

La cour d’assises de Bruxelles-Capitale, délocalisée à Nivelles, a prononcé jeudi une peine de 23 ans de réclusion, suivie de 15 ans de mise à disposition du tribunal d’application des peines (TAP), à l’encontre de l’auteur du meurtre du Décathlon d’Anderlecht.

Les jurés n’ont reconnu aucune circonstance atténuante à G., un habitant de Court-Saint-Etienne qui était mineur d’âge lorsqu’il a violé et tué Thaynara, 17 ans et demi, dans la nuit du 5 au 6 juin 2016 à Anderlecht. En matinée, l’avocat général Pierre Rans avait requis une peine de 21 ans plus quinze ans de mise à disposition du TAP.