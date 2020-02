Le Brico Meiser modernisé rouvre ses portes

Brico vient de moderniser son magasin situé chaussée de Louvain, à deux pas de la place Meiser à Schaerbeek. Après travaux, le magasin ouvre ses portes au public ce vendredi. Grâce à cette rénovation, ce magasin Brico situé à Meiser a bénéficié de quelques changements qui devraient le rendre plus pratique et plus attrayant. Il dispose maintenant d’une superficie totale de quelque 2.000 m².

Concrètement, l’implantation des départements de technique, de peinture et de bois a été revue afin de rendre le shopping des clients plus facile et rapide. Objectif ? Que le magasin soit principalement axé sur le dépannage, la rénovation et les petits projets.