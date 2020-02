Une Assemblée des Habitants va se créer à Auderghem

09/02 12:00 → 10/02 01:00

La tempête Ciara déterminera notre temps ce dimanche en cours de journée, en soirée et pendant la nuit. Lundi également, le vent restera tempétueux, mais moins extrême. Dimanche, la force du vent augmentera rapidement et nous prévoyons dans l'après-midi des rafales de 80 à 100 km/h localement. Le dimanche soir et une partie de la nuit de dimanche à lundi, les rafales augmentent encore et il y a un danger de pics entre 100 et 120 km/h, voire plus localement. Le vent continuera de souffler fort jusque lundi dans la journée, mais les rafales les plus extrêmes disparaîtront. Comme cette tempête ne se développe que le dimanche, cet avertissement est actuellement encore un code jaune. Si cette prévision se confirme samedi, nous passerons au code orange.