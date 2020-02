Abdennour Benamar, l’atout offensif tant attendu par le Kosova

Dans sa quête du maintien, le Kosova Schaerbeek n’a pas hésité à renforcer son effectif cet hiver, faisant appel à l’expérimenté (31 ans) Abdennour Benamar.

Formé à Anderlecht et passé, en Belgique, notamment par l’Union Saint-Gilloise et Pepingen, le médian offensif facture, aussi, des passes aux Pays-Bas (Utrecht) et au Maroc (Al Hoceima), lui conférant, déjà, un certain statut au sein du vestiaire. « En début de saison, j’avais une opportunité pour retourner évoluer au Maroc », se souvenait-il.