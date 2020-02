D1B: Kristiansen, un calme et une patience récompensés

Titulaire lors des trois dernières sorties, Anders Kristiansen retrouve enfin son statut de numéro 1 qu’il avait perdu le 20 octobre 2018 aux dépens d’Adrien Saussez.

Confiné au banc de touche en début de saison, ne recevant sa chance qu’en Coupe, Anders Kristiansen n’a jamais baissé les bras, se donnant tant et plus à l’entraînement. Et, comme souvent, le vent a tourné à l’Union SG, le Norvégien profitant de la blessure malchanceuse d’Adrien Saussez pour disputer ses premières minutes de jeu en Division 1B ces trois dernières semaines.