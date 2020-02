Tempête Ciara: impact possible de la tempête à Brussels Airport

09/02 10:00 → 10/02 08:00

La tempête Ciara déterminera notre temps dès dimanche matin jusqu'à lundi matin. Ce dimanche, la force du vent augmentera rapidement et nous prévoyons déjà dans l'après-midi des rafales de 80 à 110 km/h et un risque de dégâts par endroits. Dimanche soir et la nuit de dimanche à lundi, au passage d'un front froid actif, les rafales augmenteront encore, avec un danger de pics entre 110 et 130 km/h, voire plus sous un orage éventuel. Le risque de dégâts sera élevé et ceci dans tout le pays. Le vent continuera à souffler fort lundi dans la journée, mais les rafales les plus extrêmes disparaîtront.