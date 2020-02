D3 amateurs: le Léopold s’est séparé d’Olivier Suray

Lors de la défaite du Léopold au stade Tondreau (3-2) ce samedi soir, il n’y avait aucune trace d’Olivier Suray sur le banc bruxellois. Et pour cause… « Le club m’a demandé de prendre l’équipe en charge face au RAQM », commente Kévin Nicaise. « J’ai accepté, en préférant ne pas m’aligner sur la pelouse et en me concentrant sur le coaching. Olivier Suray ?