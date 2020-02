D1B: cela se complique encore pour l’Union (+notes)

Ce samedi, les hommes de Thomas Christiansen se rendaient en Gaume pour y affronter Virton, un des coleaders de cette D1B. Avec deux unités de retard au classement, les Unionistes étaient dans l’obligation de l’emporter pour réaliser une bonne opération au classement. Un nul blanc plus tard, les choses se compliquent encore un peu plus pour les Bruxellois.

Placés en embuscade à deux unités des leaders virtonais et anversois, les Unionistes voulaient profiter de leur déplacement en Gaume, face à un Virton qu’ils avaient déjà battu à trois reprises cette saison, pour réaliser une opération en or dans la course à la deuxième tranche.