Le concert d’Angèle maintenu malgré la tempête, les fans furieux

09/02 15:00 → 10/02 19:00

AVERTISSEMENT VENT ORANGE depuis ce dimanche soir jusqu'à lundi matin compris. JAUNE le reste de la journée de lundi jusqu'au soir. Notre pays se trouve sur le flanc sud de la dépression de tempête Ciara. La Belgique restera dans un important champ de vent lié à ce système jusqu'à lundi soir compris. Ce dimanche en début de soirée, des rafales de 90 à 110 km/h sont prévues, voire même localement 120 km/h. Plus tard ce soir, la nuit de dimanche à lundi et temporairement encore en matinée, au passage d'un front froid actif suivi par des averses dans une atmosphère instable (avec risque d'orages), les valeurs des rafales augmenteront encore. En effet, les rafales maximales atteindront ou dépasseront partout les 100 km/h et pourront sur certaines régions atteindre des valeurs de 130 km/h, voire localement plus! Le risque de dégâts sera donc élevé. Le vent continuera à souffler fort lundi dans la journée, mais les rafales les plus extrêmes seront derrière nous. Elles pourront tout de même localement encore dépasser les 100 km/h.