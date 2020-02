Quatre écoles bruxelloises fermées à cause de la tempête

L’école secondaire Théo Lambert, l’école primaire Lutgardis, l’école d’audiovisuel Narafi et le lycée Emile Jacqmain.

À cause de la tempête Ciara et des risques de chutes de branches qu’elle entraîne, tous les parcs communaux et régionaux de Bruxelles sont fermées au public. Conséquemment, les écoles situées dans ces parcs sont également fermées.