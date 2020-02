Foot: les calendriers bouleversés suite aux remises de dimanche

Ce lundi, le comité provincial Brabant a réadapté le calendrier des différentes compétitions provinciales suite aux remises de ce week-end à cause de la tempête Ciara.

Les sept matches non-joués de P1 de dimanche (Ixelles-Stade Everois avait été joué samedi soir) se disputeront le week-end des 14 et 15 mars. Les rencontres de P2 et de P3 non-jouées de dimanche se disputeront, elles, le week-end des 22 et 23 février. Lors de ce même week-end, les quarts de finale de la Coupe de Brabant (qui ne mettent aux prises que des équipes de P1) auront également lieu.