L’ex-prêtre écope de trois ans de prison pour escroqueries

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné ce lundi un prêtre excommunié, autoproclamé archevêque de l’Église de l’Unité non reconnu par les cultes, à trois ans de prison avec sursis. Jean Abboud a été reconnu coupable de faux et usages de faux, escroqueries, port d’arme, usurpation du titre d’avocat et pour port d’un faux nom. Il promettait notamment à des personnes en situation irrégulière en Belgique l’obtention de papiers, depuis le siège de son archevêché cabinet juridique de Jette.

La 90e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné par défaut ce lundi Jean Abboud à trois ans de prison avec sursis et 18.000 euros d’amende.