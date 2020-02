Sursis pour le professeur, trafiquant d’armes

Deux pistolets-mitrailleurs (dont une Kalchnikov), un riot gun, un pistolet parabellum (etc.) vendus - D. R.

Le professeur de Louvain-la-Neuve qui avait revendu via deux amis à on ne sait qui des armes à feu qu’il détenait légalement, n’ira pas en prison et pourra poursuivre sa réinsertion.