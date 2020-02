La grand roue fait un second tour sur la place Poelaert

La Bike Parade de ce jeudi soir marquera le lancement officiel du Bright Brussels Festival of Light, qui verra la Porte de Hal, les Marolles, le Sablon et le quartier royal s’illuminer quatre jours durant jusqu’à dimanche, a annoncé lundi l’agence régionale visit.brussels. A cette occasion, la grand roue «The view» s’installera à nouveau sur la place Poelaert et y restera jusqu’au 3 mai prochain.

Une vingtaine d’installations lumineuses monumentales illumineront ces quatre quartiers phares de la ville. Différentes animations sont également prévues. Un bal aux Lampions sera ainsi donné sur la Place d’Espagne.