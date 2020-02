La procédure de licenciement d’une enseignante reste en suspens

La procédure de licenciement engagée à l’encontre d’une enseignante de l’école primaire des Magnolias est restée en suspens, lundi, au terme d’une longue séance du conseil communal de la Ville de Bruxelles. Si l’on en croit ce qui avait été dit il y a deux semaines, le conseil communal aurait dû se prononcer sur l’opportunité de sanctionner ou non cette personne d’un licenciement pur et simple.

Ce dossier a également mis à jour des frais d’achats scolaires de matériel scolaire excessifs exigés sous forme de paiements en liquide imposés aux parents en dehors des balises visant à s’approcher le plus possible de la gratuité scolaire. L’administration de l’enseignement de la Ville et l’enseignante se reprochent mutuellement de nombreuses plaintes.