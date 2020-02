Vol à main armée à Molenbeek: la police cherche ces hommes

Le vendredi 13 décembre 2019 vers 19h40, à Molenbeek-Saint-Jean, un vol à main armée a été commis au magasin « Okay » située Chaussée de Ninove. La police fédérale diffuse leur signalement.

Ce vendredi de décembre, deux individus font des allers et retours devant le commerce mole,beekois « Okay ». Ils observent les lieux et attendent le moment opportun pour commettre leur délit. Une dizaine de minutes plus tard, le premier auteur pénètre dans le magasin, suivi directement par le second. Le premier se dirige vers les caisses et menace l’employé avec une arme à feu.