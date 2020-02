12 Bruxellois diplômés en cybersécurité grâce à un partenariat

Bruxelles Formation, Actiris, Evoliris et Fujitsu, fournisseur de services informatiques, ont collaboré pour organiser la première formation en cybersécurité pour une dizaine de chercheurs d’emploi bruxellois, ont-ils annoncé mardi en conférence de presse. Après un an, douze apprenants ont reçu leur diplôme. Les quatre organisations ont mis l’accent sur la formation des candidats en fonction de leur potentiel plutôt que de leurs qualifications.

Au total, 140 candidatures ont été reçues, 49 ont été jugées recevables et douze apprenants ont finalement été sélectionnés pour suivre la formation. Un an plus tard, onze des douze étudiants ont trouvé un emploi, principalement chez Fujitsu ou l’un de ses partenaires.