Un centre sportif dans l’église de Cureghem à Anderlecht

L’église Saint-François Xavier de Cureghem doit être transformée en un centre sportif, a fait savoir le bourgmestre d’Anderlecht Eric Tomas (PS). L’église s’est dégradée progressivement depuis la fin des années 80. La population a radicalement changé et il y a de moins en moins de catholiques à Anderlecht. En 2013, l’église s’est retrouvée sur la liste des bâtiments dont le diocèse veut se débarrasser. En 2015, accusant le coup de la disparition des fidèles, l’église est fermée. La Région bruxelloise a confirmé la dissolution de la paroisse un an plus tard dans un jugement. Le diocèse va revendre l’église et la désacraliser. La semaine dernière, des discussions ont eu lieu avec la commune et un architecte. L’idée est de la transformer en un centre sportif.

« Il existe de nombreux exemples à l’étranger où la fonction des églises évolue. La seule chose, c’est de faire preuve de respect envers le diocèse. On ne va pas y ouvrir une discothèque », commente Eric Tomas.