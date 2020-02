Bruxelles: Le Centre communautaire laïc juif fête ses 60 ans

Le Centre communautaire laïc juif (CCLJ) a célébré à l’hôtel de Ville de Bruxelles ses 60 ans d’existence, en présence de 250 invités, dont la Première ministre Sophie Wilmès et les bourgmestres bruxellois Philippe Close (PS) et saint-gillois Charles Picqué pour la commune de Saint-Gilles. Cet anniversaire sera mis en lumière par une programmation qui s’étalera jusqu’au 31 décembre 2020. Elle gravitera autour de la question «Qu’est-ce que le judaïsme laïque?» et sera rythmée par des débats, des concerts, des spectacles, des lectures et des projections de films.

Parmi les intervenants figurent notamment la rabbine Delphine Horvilleur qui tiendra une conférence le 3 mars, le philosophe Guy Haarscher, ou encore le directeur de l’Institut d’ études du judaïsme à l’Université libre de Bruxelles (ULB) Thomas Gergely qui s’exprimera ce jeudi sur les mécanismes généraux de la haine. L’exposition « Garder les yeux ouverts.