Un condamné en fuite coincé à l’aéroport de Zaventem !

Ismaïl Ouchen, 25 ans, qui faisait l’objet d’un avis de recherche depuis le 15 janvier dernier en vue de lui faire purger ses multiples condamnations pour des vols avec violence et effraction en série, a finalement pu être interpellé ce mardi au détour d’un contrôle à l’aéroport de Zaventem tandis qu’il revenait au plat pays. L’information nous est confirmée par Eric Van Duyse, porte-parole du parquet fédéral.

Ismaïl Ouchen avait tout d’abord été condamné le 13 novembre 2013 à 5 ans de prison avec sursis pour des braquages et tentatives de braquages en bande dans cinq pharmacies, un Proxy Delhaize et un fleuriste. Puis, il avait récidivé et écopé de 37 mois de prison ferme le 26 février 2019 pour des dizaines de vols en bande de SUV dans des concessionnaires.