Un million d’euros débloqués pour des projets d’économie sociale

La Région bruxelloise a débloqué un million d’euros dans le cadre du lancement d’un nouvel appel à projets destiné à soutenir des actions innovantes. Ces projets doivent être développés par des entreprises sociales et démocratiques pour contribuer à la transition de l’économie bruxelloise.

Objectif de l’appel à projets: faire évoluer les entreprises vers plus de valeur ajoutée sociale et environnementale mais aussi développer des emplois durables valorisant les compétences des Bruxellois, ont annoncé mercredi le ministre de l’Emploi Bernard Clerfayt (DéFI) et la secrétaire d’Etat à la Transition économique, Barbara Trachte (Ecolo).