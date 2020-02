Schaerbeek: bientôt un Colruyt provisoire à Meiser

L’ancien garage D’Ieteren Meiser, chaussée de Louvain à Schaerbeek, ne va plus rester vide longtemps. Après des travaux actuellement en cours, il devrait accueillir dès le mois d’avril un magasin du groupe Colruyt. Avec une particularité, ce magasin devrait remplacer successivement plusieurs magasin du groupe durant les travaux qui les obligera à fermer et le Colruyt Meiser ne devrait pas subsister plus de 6 ans.

Après être resté vide un bon moment, le site de l’ex grand garage VW D’Ieteren Meiser, situé quasi en face de la gare SNCB du même nom, à front de la chaussée de Louvain va retrouver une nouvelle vie. La société de distribution Colruyt y mène actuellement des travaux.