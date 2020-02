Auderghem: des jeunes créent ÉcoKit pour initier au zéro déchet

Cinq élèves de l’école secondaire De l’autre côté de l’école, à Auderghem ont lancé une mini-entreprise comme projet scolaire. ÉcoKit est le nom de leur projet, un kit pour s’initier au zéro déchet et au vrac.

« On a des inquiétudes par rapport au climat et ça nous a inspiré pour créer ÉcoKit », explique Arthur, un des cinq jeunes porteurs du projet. EcoKit est une mini-entreprise créée par cinq étudiants de l’école secondaire De l’autre côté de l’école, un établissement qui pratique la pédagogie active et fait travailler ces élèves par projets.