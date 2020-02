Etterbeek: une Give Box «spécial animaux»

À l’initiative de l’échevin du Bien-être animal, Aziz Es (MR), et avec le soutien du bourgmestre Vincent De Wolf (MR) et du collège des bourgmestre et échevin·e·s, une «armoire à dons» spécialement destinée au dépôt et à la collecte de matériel et accessoires pour animaux vient d’être installée dans le hall d’accueil de l’hôtel communal.

Ce nouveau dispositif de partage et d’échange entre citoyens visant à lutter contre le gaspillage et à limiter la production de déchets a été mis en place en réponse aux nombreuses demandes régulièrement formulées à ce sujet par la population.