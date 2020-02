DVD détruit: Van Eyken fait appel de son renvoi

L’ancien député Christian Van Eyken et son épouse Sylvia B. ont interjeté appel de la décision de la chambre du conseil de Bruxelles qui les renvoie à nouveau en correctionnelle, a confirmé jeudi à Belga Me Laurent Kennes, conseil de Christian Van Eyken.

Le 30 janvier dernier, la chambre du conseil a rendu une ordonnance de renvoi des époux devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour sabotage informatique et destruction de biens d’utilité publique. Il est question de la destruction, en 2018, d’un lecteur DVD et d’un DVD versés comme preuve dans le dossier d’assassinat dans lequel Christian Van Eyken et sa femme étaient alors inculpés.