Le totem jaune de la place Flagey est en cours de rénovation

L’œuvre d’art monumentale jaune implantée place Flagey est en cours de rénovation. Pour rappel, cette sculpture de 13 mètres avait été offerte par le Goethe Institut en 2009, pour ses 50 ans de présence à Bruxelles.

Elle est l’œuvre du sculpteur allemand Bogomir Ecker. Il s’agit de corps creux faits de tôles fines et de fonte d’aluminium. Ils semblent assemblés de façon spontanée les uns sur les autres pour former une colonne. L’équilibre est leur caractéristique principale et la couleur leur donne de la légèreté. Les coques cylindriques et coniques sont en partie trouées et perforées.