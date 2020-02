La Ville signe une convention pour aider l’auto-entreprenariat

La Centrale de l’Emploi de la Ville de Bruxelles et JobYourself ont signé une convention de collaboration pour soutenir l’entreprenariat bruxellois.

En 2018, quelque 734.170 Belges étaient repris sous le statut d’indépendant à titre principal (11. 229 personnes de plus qu’en 2017), c’est dire le potentiel de l’auto-entreprenariat en termes d’emploi et d’économie. La coopérative JobYourself permet de tester et développer des projets directement sur le marché sans se soucier des risques financiers.