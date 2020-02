The Park: un nouvel espace de réalité virtuelle à Bruxelles

Le nouvel espace de réalité virtuelle The Park a été inauguré jeudi en fin de journée dans la galerie Anspach à Bruxelles, en présence du bourgmestre Philippe Close et de l’échevin en charge de la Smart City Fabian Maingain. Il ouvrira ses portes au public lundi.

Ce concept innovant a été lancé en juin 2018 à Anvers, puis s’est exporté à Gand, Hasselt et Courtrai. Philippe De Schutter, CEO de The Park, ambitionne de s’étendre à l’international. Il dénombre déjà plus de 90.000 visiteurs, dont l’âge moyen est de 31 ans et dont 40% sont des femmes.