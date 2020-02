D3: le Kosova a de la frustration à évacuer

La frustration était grande dans les rangs schaerbeekois samedi dernier au terme de la rencontre face à Tertre.

Alors que le score était encore de 0-0 à la mi-temps, les Rouge et Noir avaient encaissé deux buts coup sur coup au début du second acte et avaient vu leur attaquant Jean-Paul Lutula exclu pour rouspétances chez l’arbitre. Au final, ils avaient pris deux autres buts et s’étaient inclinés 4-0.