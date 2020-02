Watermael-Boitsfort inaugure son nouveau site web

Depuis fin janvier, la commune de Watermael-Boitsfort a un nouveau site web. La nouvelle mouture est même saluée par l’opposition.

La commune de Watermael-Boitsfort planche depuis 2017 sur la création d’un nouveau site web, « plus intuitif, mieux organisé et plus moderne ». Depuis la fin du mois de janvier, cette nouvelle plateforme est en ligne.