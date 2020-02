Il vole un taximan avant de se faire voler et, puis, interpeller!

Les faits – à voir en vidéo – se sont déroulés dans la nuit de jeudi à vendredi, à hauteur de la Porte d’Anderlecht…

La vidéo dure un peu plus de deux minutes et a été diffusée sur les réseaux sociaux par des taximen. On y voit un voleur qui s’est fait prendre en flagrant délit après s’être introduit par effraction dans l’un de leur véhicule.