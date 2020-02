«Amour et Sagesse», le magazine des aînés de Forest

Des seniors de Forest racontent leur vécu, et partagent des réflexions sur la ville qui se transforme dans «Amour et Sagesse», un magazine à parution aléatoire lancé jeudi avec le soutien de la commune.

L’ambiance était plus que joyeuse jeudi après-midi, au club des seniors Marconi. Vin rouge, champagne, queue leu leu et cotillons étaient au rendez-vous pour le lancement d’Amour et Sagesse, un magazine d’une facture toute particulière.