La Zinne, la monnaie citoyenne bruxelloise, est depuis ce 13 février un nouveau moyen de paiement au W:Halll, le centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre.

Rob Hopkins, qui y donnait hier soir une conférence à l’occasion de la sortie de son dernier livre, «From What Is to What if», a inauguré le premier payement en Zinne.